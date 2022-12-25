«Счастливого Рождества». В Yasno ожидают, что украинцы сегодня будут со светом, но иногда отключения возможны 25 декабря, 11:21 Рождественская елка в Киеве, 24 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинцев обещают оставить с электричеством в воскресенье, 25 декабря. Однако иногда отключения возможны.

Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

«Вы должны быть сегодня с электричеством! Возможно, не все время, но достаточно для этого безумного графика. Счастливого Рождества», — написал он в Facebook.

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Фото: Скриншот Sergey Ковальенко/Facebook

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко заявила, что в Киеве все районы должны быть «более-менее с электричеством».



«Не на 100%, но в современных условиях его должно быть достаточно По крайней мере энергетики сделали совершенно невозможное, практически чудо», — написала она в Facebook.



24 декабря в Укрэнерго заявили, что сохраняется существенный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация была в Киеве и области. Там сказали, что работают все виды генерации, но из-за российских обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.



Позже гендиректор Yasno заявил, что нагрузку в энергосистеме Киева удалось перераспределить — теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальная часть города. Однако ситуация продолжает оставаться критической.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты за два месяца планомерных атак ракетами и дронами повредили около 50% украинской энергосистемы.

