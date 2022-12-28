«Патриотический флешмоб». В центре Ялты использовали новогодние украшения в желто-синей расцветке — фото
Новогодние украшения в Ялте, декабрь 2022 года (Фото:Крымский ветер / Telegram)
На центральных улицах в оккупированном Крыму использовали новогодние украшения в желто-синей расцветке.
Об этом сообщает Крымский ветер, опубликовав соответствующее фото.
Официально марионетки Кремля в оккупированном Крыму не комментировали этот инцидент.
«Ялта присоединилась к патриотическому флешмобу крымских городов», — говорится в сообщении местного Telegram-канала.
Это не в первый раз, когда города оккупированного Крыма украшают в цвета украинского флага. Например, на главной елке Керчи повесили желтые и синие шары, а также эти цвета были использованы в уличной иллюминации. Позже это спровоцировало скандал среди противников Украины и игрушки заменили.