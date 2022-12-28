«Патриотический флешмоб». В центре Ялты использовали новогодние украшения в желто-синей расцветке — фото

28 декабря, 14:05
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Новогодние украшения в Ялте, декабрь 2022 года (Фото:Крымский ветер / Telegram)

Новогодние украшения в Ялте, декабрь 2022 года (Фото:Крымский ветер / Telegram)

На центральных улицах в оккупированном Крыму использовали новогодние украшения в желто-синей расцветке.

Об этом сообщает Крымский ветер, опубликовав соответствующее фото.

Официально марионетки Кремля в оккупированном Крыму не комментировали этот инцидент.

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«Ялта присоединилась к патриотическому флешмобу крымских городов», — говорится в сообщении местного Telegram-канала.

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Новогодние украшения в Ялте (Фото: Крымский ветер)
Новогодние украшения в Ялте / Фото: Крымский ветер

Это не в первый раз, когда города оккупированного Крыма украшают в цвета украинского флага. Например, на главной елке Керчи повесили желтые и синие шары, а также эти цвета были использованы в уличной иллюминации. Позже это спровоцировало скандал среди противников Украины и игрушки заменили.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Ялта Елка Новый Год Новогодние праздники Война России против Украины Новый год 2023

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