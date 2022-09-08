Сторонники войны против Украины забили до смерти крымчанина. В Ялте вспыхнул стихийный митинг — видео

8 сентября, 13:27
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Убив мужчину, злоумышленники бросили его тело в багажник своей машины с символом «Z» (Фото:Коллаж НВ)

Убив мужчину, злоумышленники бросили его тело в багажник своей машины с символом «Z» (Фото:Коллаж НВ)

Во временно оккупированной РФ Ялте двое сторонников войны против Украины забили до смерти местного жителя Сергея Сухова.

Об этом сообщили в соцсетях, обнародовав видео драки.

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На нем видно, как двое злоумышленников напали на мужчину, продолжая избиение, даже когда тот оказался на земле, после чего погрузили тело без признаков жизни в багажник своего черного внедорожника с рашистским символом «Z».

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18+

https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1567611864410128385
https://twitter.com/Apocalypto321/status/1567804204810489857

Спустя какое-то время оба подозреваемых, были задержаны местными силовиками.

Ими оказались ярые сторонники кремлевского режима Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко.

Впрочем, последнего позже отпустили из-за якобы «отсутствия доказательств» его причастности к убийству, однако это вызвало стихийный митинг возле здания так называемого «МВД», в связи с чем его задержали повторно.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1567801079902965760

По данным российской пропаганды, Гонтаренко — «командир взвода алупкинской роты спецназа Союза ветеранов».

Кикавец — террорист «ДНР», участвовавший в 2015 году в боях на Донбассе в составе преступной группировки «Спарта».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Ялта Убийство Война России против Украины

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