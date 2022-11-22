В оккупированной Ялте заметили Медведчука и Марченко — видео

22 ноября, 19:10
Поделиться:
Оксана Мароченко и Виктор Медведчук (Фото:Скриншот видео Труха / Telegram)

Оксана Мароченко и Виктор Медведчук (Фото:Скриншот видео Труха / Telegram)

Во временно оккупированной Ялте заметили кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука со своей женой Оксаной Марченко.

Соответствующий видеоролик опубликовали ряд Telegram-каналов.

В сообщении говорится, что видео было снято в Ялте. На опубликованных кадрах видно, что Медведчук и Марченко сидят в кафе и, видимо, ждут заказ.

Видео дня

22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

Читайте также:
Путин «настаивал» на его выдаче. Медведчук отправился из Турции в Россию — Эрдоган

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.

2 октября газета The Washington Post сообщила, что кремлевский диктатор Владимир Путин лично настоял на том, чтобы Медведчука обменяли на героев Мариуполя.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Виктор Медведчук Ялта Оксана Марченко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X