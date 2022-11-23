В Вышгородском районе из-за российского обстрела погибли пять человек, еще 27 ранены 23 ноября, 18:56 Последствия обстрела Вышгородского района Киевской области (Фото:Алексей Кулеба / Telegram)

В Вышгородском районе Киевской области в результате массированного ракетного удара РФ погибли пять человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

Ранее глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов заявил о четырех погибших и 27 раненых. Он также добавил, что еще шесть энергетиков получили ранения.

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В результате обстрелов зафиксировано также разрушение частного дома в Фастовском районе.

23 нобря Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российских ударов по Украине шесть человек погибли и 36 пострадали.

Силы ПВО сбили 51 из 70 крылатых ракет РФ во время массированного обстрела страны.

Министерство энергетики Украины сообщает, что из-за сегодняшних российских обстрелов было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать в течение суток.