В Вышгороде погиб мужчина, который пытался растопить котел 27 ноября, 19:34 Мужчина пренебрег техникой безопасности при разжигании котла (Фото:ANDRII NEBYTOV)

В субботу, 26 ноября, в Вышгороде Киевской области погиб 70-летний мужчина, который пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Отмечено, что мужчина пренебрег техникой безопасности при разжигании котла. Он получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте.



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«В очередной раз призываю граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами», — написал глава полиции.

