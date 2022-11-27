В Вышгороде погиб мужчина, который пытался растопить котел

27 ноября, 19:34
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Мужчина пренебрег техникой безопасности при разжигании котла (Фото:ANDRII NEBYTOV)

Мужчина пренебрег техникой безопасности при разжигании котла (Фото:ANDRII NEBYTOV)

В субботу, 26 ноября, в Вышгороде Киевской области погиб 70-летний мужчина, который пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Отмечено, что мужчина пренебрег техникой безопасности при разжигании котла. Он получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте.

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«В очередной раз призываю граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами», — написал глава полиции.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Киевская область Вышгород Война России против Украины

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