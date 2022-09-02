В вузы в этом году поступили 95% выпускников школ — Шкарлет

2 сентября, 05:48
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209 тысяч выпускников уже прошли НМТ (Фото:КНУ им. Т.Шевченко via Facebook)

209 тысяч выпускников уже прошли НМТ (Фото:КНУ им. Т.Шевченко via Facebook)

В Министерстве образования и науки ожидают, что в заведения высшего образования в этом году будут зачислены 95% выпускников школ. Так, 209 тысяч выпускников уже прошли НМТ и поступили в вузы.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

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«По итогам основной и дополнительной сессий 209 тысяч выпускников уже прошли НМТ и поступили в заведения высшего образования. 209 тысяч из 223 тысяч выпускников 11-х классов. На сегодняшний день мы еще рассчитываем на 6 тысяч на специальную сессию, которая пройдет с 12 по 16 сентября. И я уверен, что мы почти 95% наших выпускников отнесем в высшие образования», — отметил глава.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Минобразования Высшее образование Вуз Война в Украине Сергей Шкарлет Война России против Украины

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