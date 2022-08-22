ВСУ прокомментировали информацию Time об обучении украинских пилотов в США на Thunderbolt II 22 августа, 11:14 В ВСУ заявили, что пилоты тренировались на лишь виртуальных авиасимуляторах A-10 (Фото:Charles Dover/flickr.com)

В ВСУ отрицают, что украинские пилоты проходят в США обучение на штурмовиках A-10 Thunderbolt II.

Об этом в понедельник, 22 августа, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

О подготовке украинских летчиков на Thunderbolt II написало ранее американское издание Time, чей журналист, как утверждается, побывал в секретном учебном центре.

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По его словам, пилоты ВС ВСУ тренировались на виртуальных авиасимуляторах, имитирующих управление A-10.

В свою очередь Игнат пояснил, что, несмотря на это, речи о реальных полетах на Thunderbolt II пока не идет.

«Речь шла об авиасимуляторах. Только проводится исследование их использования для систем. Речь о самолете, который будет предоставлен Украине, для Воздушных сил, пока не идет сейчас, у нас нет четкого ответа», — заявил он в эфире общенационального телемарафона.

В то же время представитель ВС отметил, что украинские военные уже неоднократно озвучивали, какие самолеты хотели бы иметь на вооружении.

«Это многоцелевой самолет, способный вести огонь по воздушным, наземным целям и исполнять множество других задач», — отметил Игнат.

На сегодняшний день официально подтверждено, что украинские пилоты осваивают американские истребители F-15 и F-16.

Thunderbolt II — бронированный одноместный штурмовик, назван в честь истребителя-бомбардировщика времен Второй мировой P-47.

Его предназначением является уничтожение танков, бронемашин и других наземных целей.

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