«Там паника». В ВСУ заявили, что россияне запретили массовые собрания в оккупации на 9 мая

8 мая, 21:40
Поделиться:
Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские войска запретили проводить массовые собрания на временно оккупированных территориях Украины на 9 мая. У врага сейчас паника.

Об этом заявил спикер пресс-центр сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

«Стало известно, что 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей. Итак, можно говорить, что там паника, и они так напуганы, что боятся собственной тени. И правильно поступают», — сказал Шершень.

Видео дня

Он отметил, что сейчас на Таврическом направлении царит полная паника среди коллаборантов, которые быстро выезжают с временно оккупированных территорий. В Запорожской области они убегают и запугивают местное население.

Читайте также:
Мрачная реальность диктатора. Какую интонацию выберет Путин в речи на 9 мая — британский журналист

«Сами убегают, все, кто вынужденно оказался в оккупации, убегают. Там пугают их контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Нужно отметить и то, что уже есть информация, и она уже проверена, судьба выехавших коллаборантов незавидна. Они попадают в Бердянск, который становится перевалочным пунктом, потому что дальше людей вывозят в Россию или распыляют по Донбассу», — уточнил Шершень.

Российские власти отменили парады на 9 мая в по меньшей мере 21 городе, где они проходили в прошлом году, в том числе в оккупированном Крыму.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия 9 мая Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X