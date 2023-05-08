«Там паника». В ВСУ заявили, что россияне запретили массовые собрания в оккупации на 9 мая 8 мая, 21:40 Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские войска запретили проводить массовые собрания на временно оккупированных территориях Украины на 9 мая. У врага сейчас паника.

Об этом заявил спикер пресс-центр сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

«Стало известно, что 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей. Итак, можно говорить, что там паника, и они так напуганы, что боятся собственной тени. И правильно поступают», — сказал Шершень.

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Он отметил, что сейчас на Таврическом направлении царит полная паника среди коллаборантов, которые быстро выезжают с временно оккупированных территорий. В Запорожской области они убегают и запугивают местное население.

«Сами убегают, все, кто вынужденно оказался в оккупации, убегают. Там пугают их контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Нужно отметить и то, что уже есть информация, и она уже проверена, судьба выехавших коллаборантов незавидна. Они попадают в Бердянск, который становится перевалочным пунктом, потому что дальше людей вывозят в Россию или распыляют по Донбассу», — уточнил Шершень.

Российские власти отменили парады на 9 мая в по меньшей мере 21 городе, где они проходили в прошлом году, в том числе в оккупированном Крыму.

