Враг создал «ударный кулак». Новоегоровка является одним из эпицентров боевых действий на восточном направлении — спикер 8 сентября, 11:49 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские оккупанты бросили все свои силы для прорыва в районе Новоегоровки на Лиманском направлении, это один из эпицентров боевых действий на восточном направлении, заявил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в пятницу, 8 сентября.

«Сейчас противник аккумулирует туда все свои силы. Он сделал ударный кулак на этом направлении», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Евлаша, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский недавно посетил это направление.

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Спикер рассказал, что украинские защитники сдерживают бешеный натиск, ежедневно по ним выпускаются десятки тысяч различных типов боеприпасов.

Он заявил, что оккупанты собирают сводные подразделения из остатков ранее разбитых соединений. РФ привлекает к ведению боевых действий всех кого можно, даже связистов.

Разведка Минобороны Британии сообщала, что российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия возле Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

27 августа Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что в эпицентре внимания противника есть Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных. По ее словам, российские оккупанты «приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям».