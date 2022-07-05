Куда бы РФ ни оттащила свои склады, это ей не поможет — замкомбата Карпатской Сечи
С помощью новых РСЗО ВСУ уничтожают тыловое обеспечение оккупантов (Фото:Radio Svoboda/Twitter)
После получения ВСУ высокоточных дальнобойных вооружений от стран Запада, российским военным становится все сложнее обеспечить защиту своих путей снабжения и складов с боеприпасами.
Об этом в эфире Эспрессо сообщила заместитель командира батальона Карпатская Сечь Мария Чашко.
«Нам очень важно перебивать их логистические пути, уничтожать их тыловое обеспечение. Это один из важных методов войны. Учитывая то, какое оружие мы можем использовать ужесейчас, и какое оружие мы ожидаем. В этой связи, мы убеждены, что куда бы они ни оттащили свои склады, это им не поможет», — подчеркнула она.
В то же время Чашко отметила, что недооценивать возможности ВС РФ не стоит.
«Силы у них еще достаточно большие, и они их накапливают. Мы готовимся и предпринимаем определенные контрнаступательные действия и пытаемся уничтожать их возможности подхода и обхода наших позиций (на Харьковском направлении)», — заверила украинская защитница.
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