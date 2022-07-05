Куда бы РФ ни оттащила свои склады, это ей не поможет — замкомбата Карпатской Сечи 5 июля, 17:01 С помощью новых РСЗО ВСУ уничтожают тыловое обеспечение оккупантов (Фото:Radio Svoboda/Twitter)

После получения ВСУ высокоточных дальнобойных вооружений от стран Запада, российским военным становится все сложнее обеспечить защиту своих путей снабжения и складов с боеприпасами.

Об этом в эфире Эспрессо сообщила заместитель командира батальона Карпатская Сечь Мария Чашко.

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«Нам очень важно перебивать их логистические пути, уничтожать их тыловое обеспечение. Это один из важных методов войны. Учитывая то, какое оружие мы можем использовать ужесейчас, и какое оружие мы ожидаем. В этой связи, мы убеждены, что куда бы они ни оттащили свои склады, это им не поможет», — подчеркнула она.

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В то же время Чашко отметила, что недооценивать возможности ВС РФ не стоит.

«Силы у них еще достаточно большие, и они их накапливают. Мы готовимся и предпринимаем определенные контрнаступательные действия и пытаемся уничтожать их возможности подхода и обхода наших позиций (на Харьковском направлении)», — заверила украинская защитница.

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