Куда бы РФ ни оттащила свои склады, это ей не поможет — замкомбата Карпатской Сечи

5 июля, 17:01
С помощью новых РСЗО ВСУ уничтожают тыловое обеспечение оккупантов (Фото:Radio Svoboda/Twitter)

С помощью новых РСЗО ВСУ уничтожают тыловое обеспечение оккупантов (Фото:Radio Svoboda/Twitter)

После получения ВСУ высокоточных дальнобойных вооружений от стран Запада, российским военным становится все сложнее обеспечить защиту своих путей снабжения и складов с боеприпасами.

Об этом в эфире Эспрессо сообщила заместитель командира батальона Карпатская Сечь Мария Чашко.

Читайте также:
Украинские военные поделились с WSJ впечатлениями от первой недели работы с HIMARS

«Нам очень важно перебивать их логистические пути, уничтожать их тыловое обеспечение. Это один из важных методов войны. Учитывая то, какое оружие мы можем использовать ужесейчас, и какое оружие мы ожидаем. В этой связи, мы убеждены, что куда бы они ни оттащили свои склады, это им не поможет», — подчеркнула она.

Видео дня
Читайте также:

В результате удара произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов (Фото:Коллаж НВ) Очевидцы показали, что осталось от арсенала РФ, уничтоженного в оккупированном Донецке — видео

В то же время Чашко отметила, что недооценивать возможности ВС РФ не стоит.

«Силы у них еще достаточно большие, и они их накапливают. Мы готовимся и предпринимаем определенные контрнаступательные действия и пытаемся уничтожать их возможности подхода и обхода наших позиций (на Харьковском направлении)», — заверила украинская защитница.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Склад Арсенал Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Желающих купить квартиру в столице — единицы (Фото:MaxMaslov / Depositphotos)
Сюжет
Недвижимость /
Цены на жилье снизились на 10−15%, его можно купить по доверенности — оживет ли рынок?
5 июля, 12:32
Ритейл/Недвижимость
Сергей Рахманин
Народный депутат (Голос)
ВСУ отступили из Лисичанска. Что дальше?

Главной цели, к которой враг стремился, по меньшей мере, с конца апреля, полного окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской области, достичь не удалось

5 июля, 11:02
Мнения
Белорусский оппозиционер Павел Латушко (Фото:Facebook/Pavel Latushka)
«Мозговой понос диктатора» /
Когда и при каких условиях Лукашенко может попробовать ввести войска в Украину — интервью с Латушко
5 июля, 09:09
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X