В ВСУ заявили, что иранские дроны уязвимы к холоду

11 декабря, 04:00
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Обломки иранского дрона (Фото:EuromaidanPress/Twitter)

Обломки иранского дрона (Фото:EuromaidanPress/Twitter)

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что иранские дроны уязвимы к холодной погоде.

"Испытания этих дронов проходили в несколько иных климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения в случае перепадов температур, которые могли повлиять на полет", - заявила Гуменюк. .

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Она отметила, что россияне снова применили дроны сразу после того, как закончились морозы.

https://www.youtube.com/watch?v=vJ-7zX0sOWM
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Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

Впоследствии Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.

https://www.youtube.com/watch?v=3D9DlMeq00g
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Беспилотники Война в Украине Наталья Гуменюк Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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