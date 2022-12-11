В ВСУ заявили, что иранские дроны уязвимы к холоду 11 декабря, 04:00 Обломки иранского дрона (Фото:EuromaidanPress/Twitter)

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что иранские дроны уязвимы к холодной погоде.



"Испытания этих дронов проходили в несколько иных климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения в случае перепадов температур, которые могли повлиять на полет", - заявила Гуменюк. .



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Она отметила, что россияне снова применили дроны сразу после того, как закончились морозы.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

Впоследствии Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.