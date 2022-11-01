В ВСУ высмеяли рассказы Путина о воображаемых успехах оккупантов на фронте 1 ноября, 12:22 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Пока кремлевский диктатор Владимир Путин рассказывает о воображаемых успехах оккупантов на фронте, Вооруженные силы Украины ежедневно работают над освобождением захваченных территорий.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в ответ на утверждение Путина о том, что Луганская область якобы находится под контролем войск РФ.

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«Наши воины привыкли к такой браваде. Они прекрасно понимают, даже с юмором… Где-то каждый день проводится боевая работа — вы говорите, а мы делаем. Каждый день делается какой-то микрошаг — либо прямой, либо подготовка к нему, освобождение украинских земель. Если они так уверены в своих силах, почему они внутри своей же территории строят укрепрайоны, серьезные инженерные линии?» — отметил Череватый.

По его словам, в ВСУ меньше говорят и пытаются больше делать.

«Скрупулезно готовится каждая операция, учитывается истощаемость наших войск, усталость, экипировка, подтягивание резервов, в частности техники, возможность артиллерийского поражения перед тем, как двигаться дальше. И только после этого, как было в Харьковской области и в Лиманской операции, идут войска, чтобы минимизировать потери и добиться максимального результата. А они пусть говорят», — добавил он.