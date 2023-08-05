В ВСУ официально утвердили военную форму для женщин 5 августа, 17:16 В ВСУ утвердили летнюю полевую военную форму для женщин (Фото:Минобороны Украины)

Впервые в истории в Вооруженных силах Украины утвердили летнюю полевую военную форму для женщин.

Об этом сообщается на сайте Минобороны. Образец женской формы утвердили 3 августа и отныне она официально поставлена на обеспечение.

Там отметили, что работа над внедрением женской полевой формы началась еще в 2022 году. В результате военных испытаний была утверждена техническая спецификация одежды для военнослужащих.

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«Поэтому в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставки в войска», — сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что «мы среди лидеров» по внедрению женской формы.

Министр добавил, что продолжается работа над внедрением женского бронежилета.

«Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными», — отметил Резников.

По данным Минобороны в рядах ВСУ служит около 42 тысяч женщин, около пяти тысяч из них находятся на передовой, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами.

Вопрос о полевой военной форме для женщин обострился с началом полномасштабной войны. В Украине для женщин была предусмотрена только парадная и повседневная форма — китель, юбка и ботинки на каблуках.

А вот полевую форму — это именно та одежда, в которой военные находятся на фронте — женщинам выдавали такую же как и мужчинам.

Хотя полевая форма ВСУ и считается универсальной, фактически она создается под мужские пропорции. Из-за этого возникает ряд неудобств: слишком большие мужские вещи натирают женщинам, у кителей слишком длинные рукава, слишком широкие плечи и при этом они бывают узковаты в груди, а брюки из-за низкой посадки обнажают поясницу.