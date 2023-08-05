В ВСУ официально утвердили военную форму для женщин

5 августа, 17:16
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В ВСУ утвердили летнюю полевую военную форму для женщин (Фото:Минобороны Украины)

В ВСУ утвердили летнюю полевую военную форму для женщин (Фото:Минобороны Украины)

Впервые в истории в Вооруженных силах Украины утвердили летнюю полевую военную форму для женщин.

Об этом сообщается на сайте Минобороны. Образец женской формы утвердили 3 августа и отныне она официально поставлена на обеспечение.

Там отметили, что работа над внедрением женской полевой формы началась еще в 2022 году. В результате военных испытаний была утверждена техническая спецификация одежды для военнослужащих.

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«Поэтому в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставки в войска», — сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что «мы среди лидеров» по внедрению женской формы.

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Министр добавил, что продолжается работа над внедрением женского бронежилета.

«Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными», — отметил Резников.

По данным Минобороны в рядах ВСУ служит около 42 тысяч женщин, около пяти тысяч из них находятся на передовой, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами.

Вопрос о полевой военной форме для женщин обострился с началом полномасштабной войны. В Украине для женщин была предусмотрена только парадная и повседневная форма — китель, юбка и ботинки на каблуках.

А вот полевую форму — это именно та одежда, в которой военные находятся на фронте — женщинам выдавали такую же как и мужчинам.

Хотя полевая форма ВСУ и считается универсальной, фактически она создается под мужские пропорции. Из-за этого возникает ряд неудобств: слишком большие мужские вещи натирают женщинам, у кителей слишком длинные рукава, слишком широкие плечи и при этом они бывают узковаты в груди, а брюки из-за низкой посадки обнажают поясницу.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Военные Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Военная форма Украинская военная форма

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