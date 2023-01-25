«Никаких волн нет». Мобилизация в Украине началась 24 февраля и продолжается — ВСУ

25 января, 02:46
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается.

Он отметил, что волны мобилизации не действуют.

«В большинстве случаев граждан сегодня вызывают в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе», — заявил Горбач.

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Военный сообщил, что людей без опыта сначала отправляют в учебные центры, где они получают опыт по определенным специальностям. Мобилизированные граждане с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы могут быть отправлены сразу в боевые воинские части.

«Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям. Сегодняшний этап является решающим для нас и наших потомков. Защитить наше государство от агрессора — обязанность каждого», — заявил Горбач.

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22 января президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство Украины получило задачу создать резервы, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.

Он добавил, что не может раскрывать подробностей мобилизационных процессов, но Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения и командующие работают над их реализацией.

https://www.youtube.com/watch?v=FYuD_IU5FOc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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