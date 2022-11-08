«Ближе ко Второй мировой». РФ несет беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара — ВСУ 8 ноября, 15:09 В ВСУ назвали беспрецедентным уровень потерь РФ в Украине (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска несут беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, Донецкая область сейчас является эпицентром войны.

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«Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации», — сказал Череватый.

Он также подтвердил колоссальные потери 155-й бригады морской пехоты армии РФ под Угледаром, отметив, что там «уже ждут „офицеров-воспитателей“ с тихоокеанского флота, чтобы погасить бунт и поднимать моральное состояние».

Череватый подчеркнул, что уровень потерь армии России беспрецедентный для XXI века.

«Это ближе к Второй Мировой войне. Во Вьетнаме США потеряли 58 тысяч за восемь лет, даже тогда это считались огромными потерями», — добавил он.

За последние несколько дней появились данные о сокрушительных потерях оккупационных войск РФ в Украине. В частности, разгром одной из бригад морской пехоты в районе Павловки Донецкой области и уничтожение батальона неподготовленных российских мобилизованных под Сватово (Луганская область).