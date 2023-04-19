Россияне атакуют в Бахмуте группами по 5−6 человек, пытаясь вступить в стрелковые бои — ВСУ 19 апреля, 08:25 Уничтоженный россиянами Бахмут Донецкой области (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Командир отдельной бригады Сил Территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк сообщил, что россияне начали использовать новую тактику в Бахмуте.



Об этом сообщает Military Media Center.

«В Бахмуте мы столкнулись с войной несколько иного характера, нежели видели раньше», – заявил Заворотнюк.

Он отметил, что российские оккупанты атакуют малыми группами по 5-6 человек, пытаясь вступить в стрелковые бои.

Видео дня

«Мы отвечаем тем же, и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава», — сообщил Заворотнюк.

18 апреля командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские силы наносят россиянам значительные потери и ощутимо тормозят их наступательные действия под Бахмутом.

По его словам, Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. Оккупанты сосредотачивают здесь самые большие свои усилия, не оставляя цель взять город под контроль «любой ценой».

