Представитель ВСУ Череватый объяснил, в чем важность битвы за Соледар 11 января, 13:27 Оккупанты хотят окружить украинские войска в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Защищая Соледар, украинские военные не дают российским захватчикам прорвать линию обороны для выхода на оперативное пространство и дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск.

Об этом в среду, 11 января, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, совершить окружение, о котором они мечтают, выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск», — объяснил он в эфире общенационального телемарафона.

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В то же время тяжелые потери оккупантов в ходе штурма Соледара, по словам Череватого, являются для них существенным «деморализационным фактором».

В свою очередь агентство Bloomberg отмечает, что истощение россиян на Бахмутском направлении может открыть для ВСУ возможность нового контрнаступления, как это было осенью 2022 года после кровопролитного сражения за Северодонецк.

Последние несколько дней российские войска существенно усилили свои усилия по штурму Соледара, сумев прорваться в город.

Таким образом оккупанты пытаются окружить Бахмут, который им, несмотря на огромные потери, не удается захватить уже больше полугода.

В то же время взять Соледар под свой контроль РФ все еще не удалось, и сейчас в городе продолжаются уличные бои.