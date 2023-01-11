Представитель ВСУ Череватый объяснил, в чем важность битвы за Соледар

11 января, 13:27
Поделиться:
Оккупанты хотят окружить украинские войска в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Оккупанты хотят окружить украинские войска в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Защищая Соледар, украинские военные не дают российским захватчикам прорвать линию обороны для выхода на оперативное пространство и дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск.

Об этом в среду, 11 января, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Читайте также:
«Нужно больше помощи Украине»: Генсек НАТО прокомментировал ситуацию вокруг Соледара и Бахмута

«Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, совершить окружение, о котором они мечтают, выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск», — объяснил он в эфире общенационального телемарафона.

Видео дня

В то же время тяжелые потери оккупантов в ходе штурма Соледара, по словам Череватого, являются для них существенным «деморализационным фактором».

Читайте также:
Недельный бой без пауз. ВСУ держат Соледар вопреки тяжелым штурмам: как соседний с Бахмутом город стал новым самым горячим участком фронта

В свою очередь агентство Bloomberg отмечает, что истощение россиян на Бахмутском направлении может открыть для ВСУ возможность нового контрнаступления, как это было осенью 2022 года после кровопролитного сражения за Северодонецк.

https://www.youtube.com/embed/M-acJYl5NNQ
Читайте также:

РСЗО Град 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая держит оборону Соледару (Фото:10 отдельная горно-штурмовая бригада / Facebook) 2 недели штурмов Соледара. Вероятное взятие города будет для РФ не пирровой, а херовой победой — Березовец о боях ВСУ с элитой армии РФ

Последние несколько дней российские войска существенно усилили свои усилия по штурму Соледара, сумев прорваться в город.

Таким образом оккупанты пытаются окружить Бахмут, который им, несмотря на огромные потери, не удается захватить уже больше полугода.

В то же время взять Соледар под свой контроль РФ все еще не удалось, и сейчас в городе продолжаются уличные бои.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X