В ВСУ рассказали, почему Россия перестала применять иранские дроны

4 декабря, 18:49
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Иранские дроны (Фото:REUTERS / Роман Petushkov)

Иранские дроны (Фото:REUTERS / Роман Petushkov)

Россия почти перестала запускать иранские дроны-камикадзе Shahed-136, потому что эти беспилотники не выдерживают холодов.

Об этом в эфире телемарафона заявил помощник командующего Объединенными силами по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин.

«Любые такие летательные аппараты как дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые чувствительны к морозам и погодным условиям. В настоящее время есть только тренировки бомбардировочной авиации, которая перемещается, тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность», — сказал он.

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По словам Силкина, несмотря на это, Россия может продолжать накопление БПЛА и другого оружия.

«К сожалению, у нас нет возможности остановить поставки как дронов, так и бомб для России. Но мы сейчас получаем достаточное количество средств ПВО от западных партнеров. Наши военные учатся управлять этими комплексами, и в настоящее время мы можем говорить, что мы сбиваем около 75−80% воздушных целей. Это очень хорошо», — подчеркнул помощник командующего.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136

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