В ВСУ рассказали о ситуации в районе Соледара, и как на нее повлияют морозы 9 января, 09:49 В районе Соледара идут кровопролитные бои (Фото:Генштаб ВСУ)

Погодные условия на данное время являются важным фактором, который может существенно повлиять на развитие событий в районе Соледара, где российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Об этом в понедельник, 9 января, рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

«Морозная погода, если продолжится, позволит использование тяжелой техники типа танков, БМП и БТРов. Следовательно, будут возможны наступательные, контрнаступательные действия», — сообщил он в эфире общенационального телемарафона.

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По словам представителя ВСУ, успех в данном случае зависит от того, какая из сторон лучше подготовит личный состав, и чей оперативный план окажется эффективнее.

«Предыдущие все операции показали, что мы пытались всегда подготовиться лучше врага. У нас выхода просто нет, мы воюем за свою землю», — подчеркнул спикер.

Он также добавил, что командование Сил обороны приняло решение усилить участок фронта в районе Соледара, перебросив туда дополнительные силы и средства.

«Там жестокие кровопролитные бои, 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, 22 боевых столкновения произошло. Принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться, по нему наносятся системные удары с нашей стороны… Думаю, что совместными усилиями там удастся стабилизировать обстановку», — добавил Череватый.