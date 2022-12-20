«Уровень угрозы растет»: Наев рассказал о военных приготовлениях РФ в Беларуси 20 декабря, 10:17 Сергей Наев заявил, что потенциал РФ в Беларуси для проведения тактических действий достаточен (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Россия продолжает свои военные приготовления на территории Беларуси, однако Украина их отслеживает и принимает соответствующие меры.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

По его словам, сейчас в воздушном пространстве Беларуси проходят тренировки российских самолетов наведения и перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования Кинжал.

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«Указанные тренировки проводятся с единственной целью — это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов. Но мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы», — рассказал генерал-лейтенант.

Кроме того, сейчас в Беларуси сосредоточены 2-я мотострелковая дивизия 10-й танковой армии РФ, а также подразделения, вооруженные ракетными комплексами Искандер, предназначенные для применения по целям на территории Украины.

«Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за перебрасываемым из России вооружением и делаем соответствующий анализ. Уровень военной угрозы растет, но мы принимаем адекватные меры. Кроме этого, в ГШ ВСУ предусмотрено наращивание группировок в случае существенного роста сил с противоположной стороны», — отметил Наев.

Ранее командующий Объединенными силами предупредил о желании российского диктатора Владимира Путина использовать беларускую армию для нового наступления на Киев.