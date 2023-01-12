Череватый рассказал о шагах, предпринимаемых командованием ВСУ в Соледаре 12 января, 10:25 В ВСУ опровергают заявление пропаганды РФ о «захвате» Соледара (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинское военное командование тщательно изучает ситуацию в Соледаре для принятия решений, которые позволят выбрать тактику, максимально правильную со стратегической точки зрения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

«То есть в войне допускаются разные маневры. Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение — думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни», — рассказал он о ситуации в Городе.

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По словам Череватого, кремлевский режим пытается всеми силами захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу «на земле» после целого ряда военных неудач.

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«В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери — там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК „Вагнера“. Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле у всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск», — подчеркнул представитель ВСУ.

Российская пропаганда ранее отчиталась со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» города, однако в украинском Генштабе это опровергли, заявив, что в городе идут уличные бои.

Западные разведки информацию о "взятии" Соледара российскими войсками также не подтверждают.