В ВСУ рассказали о ситуации в районе Авдеевки

31 марта, 20:32
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Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Украинские военные не дают российским оккупантам окружить Авдеевку, в рядах врага есть потери.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

По его словам, россияне не прекращают попытки окружить Авдеевку. При этом они применяют штурмовые группы ЧВК «Вагнера», обстреливают город из артиллерии и авиации, используют бронетехнику.

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«Силы обороны удерживают город и наносят врагу значительные потери, в частности, уничтожаются танки и другая бронетехника. Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Она четко выполняется нашими воинами», — написал Тарнавский.

По состоянию на 28 марта в постоянно обстреливаемой врагом Авдеевке остается пятеро детей. С каждым днем выезд из города становится все сложнее.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Авдеевка Война России против Украины

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