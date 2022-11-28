В Силах обороны юга рассказали о сложностях спецоперации на Кинбурнской косе 28 ноября, 08:48 На проведение спецоперации влияют географические и погодные условия (Фото:author-tour)

Спецоперацию по освобождению Кинбурнской косы в Николаевской области от российских оккупантов усложняет ряд факторов.

Об этом в понедельник, 28 ноября, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Там идут боевые действия, и работа очень сложная. В том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение… Все это — очень большой спектр факторов, которые надо учитывать и дождаться официальной сводки Генерального штаба. Только они могут сообщить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться», — рассказала она в эфире общенационального телемарафона.

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Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что на Кинбурнской косе под российской оккупацией остаются три населенных пункта.

В Институте изучения войны отмечают, что контроль над ней обеспечил бы ВСУ целым рядом значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга.