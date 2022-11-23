«У нас невероятное преимущество». В ВСУ рассказали о ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях 23 ноября, 13:48 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ построили мощную оборону, которую враг уже месяцами не может прорвать. Главный скелет россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях был уничтожен.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он добавил, что ВСУ не намерены отступать. Отступление, является крайним средством, которое применяется исключительно для избежания больших потерь, как это было, например, под Северодонецком или же Лисичанском.

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«Главный наш план на этом Авдеевском и Бахмутском направлениях — максимально измотать противника, что мы ежедневно успешно делаем, нанести ему невосполнимые потери и это тоже делается ежедневно. Значительный костяк профессиональных вооруженных сил России можно сказать уже истреблен», — заявил Череватый.

Спикер Восточной группировки ВСУ добавил, что сейчас Россия возобновляет позиции мобилизованными кадрами. За прошедшие сутки последние прибыли в Донецкую область, еще 3 тысячи были отправлены в населенный пункт Ялта. Весь этот процесс отслеживается нашими воинами.

«Вся практика последних месяцев показывает, что в плане нанесения вреда, уничтожения врага у нас невероятное преимущество над ним. Мы гораздо технологичнее работаем, используем новую технику и технологии», — отметил Череватый.

20 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что войска РФ наносят мощные ракетные удары для того, чтобы склонить Украину к переговорам на своих условиях. Несмотря на тяжелые бои на Донбассе, новое широкое наступление россиян пока маловероятно.

