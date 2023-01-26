Атакуют волнообразно: в ВСУ рассказали о тактике РФ во время нового ракетного обстрела Украины

26 января, 11:53
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РФ пытается выявлять позиции средств украинской ПВО (Фото:war.novyny.live)

РФ пытается выявлять позиции средств украинской ПВО (Фото:war.novyny.live)

Российские войска применяют для своей новой массированной атаки против Украины 26 января тактическую и стратегическую авиацию.

Об этом сообщила в эфире общенационального телемарафона начальник пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк

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По ее словам, кроме авиации, наблюдается активизация российских кораблей в Черном море.

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Гуменюк отметила, что РФ обстреливает украинские города, в том числе ракетами Калибр, которые являются высокоточным оружием и используются в основном для ударов по объектам критической инфраструктуры и конкретным целям.

Она также добавила, что россияне атакуют «волнообразно», чтобы выявлять позиции средств украинской противовоздушной обороны и скоординировать действия разных видов войск.

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«Здесь несколько аспектов — это и масштабы экономии ракетного ресурса, и согласованность действий разных подразделений, когда включается и авиация, и флот, и барражирующие снаряды типа дронов. Это говорит также и о том, что во время „приветов“ по тем российским аэродромам им пришлось передислоцироваться и это расчетное время подлета тоже сюда входит. Им необходимо согласовывать свои действия, замерять возможность и сопряжение сил, проводить определенные тренировки», — объяснила представитель ВСУ.

Согласно последним данным, в результате новой атаки РФ есть прилеты в Киеве, где один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения, а также в Винницкой и Одесской областях, где зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракетные удары Война России против Украины

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