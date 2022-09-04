Украинские военные рассказали, как уничтожили российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

4 сентября, 14:57
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Экипаж зенитной ракетной батареи Бук М1 под руководством Героя Украины Ярослава Мельника (Фото:Армия Inform)

Экипаж зенитной ракетной батареи Бук М1 под руководством Героя Украины Ярослава Мельника (Фото:Армия Inform)

На счету зенитной ракетной батареи Бук М1 под руководством Героя Украины Ярослава Мельника 28 уничтоженных целей врага: 11 боевых самолетов разных типов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 БПЛА.

Батарея офицера полгода противостояла врагу в Харьковской области. Иногда зенитчики вступали в противовоздушные бои с десятком и более вражескими самолетами.

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Мельник рассказал в интервью Армия Infom, как им удалось уничтожить российский самолет, не выпустив ни одной ракеты.

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"Также мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Выявили цель. Включили радар подсветки. В кабине решиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило лётчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", — вспоминает офицер.

По его словам, это не единственная ситуация, когда результат превосходил ожидания.

"Однажды мы получили задачу выявить и уничтожить две выпущенные врагом крылатые ракеты. Наша самоходная огневая установка может работать одновременно только по одной цели. Мы осознавали, что уничтожение даже одной крылатой ракеты будет большой удачей. Цель мы обнаружили, выполнили боевой запуск. Наша зенитная ракета разорвалась так, что обломками повредила две крылатые ракеты рашистов", – рассказывает Герой Украины.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   ПВО Бук Зенитная установка Российские самолеты Война России против Украины российские потери

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