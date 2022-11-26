В ВСУ рассказали, как ухудшение погодных условий повлияет на ход боевых действий
Украинские военные (Фото:Getty Images)
Ухудшение погодных условий может существенно притормозить атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, которые являются одними из самых горячих на фронте.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.
«Несомненно, если будут большие дожди, туман и слякоть — это очень сильно притормозит атакующие действия любой стороны, соответственно на Бахмутском и Авдеевском направлении это приостановит атаки россиян», — сказал он.
По его словам, при ухудшении погоды колесная техника фактически не может ходить по полям и некоторым дорогам.
При этом, если так дальше будет продолжаться, трудно будет и гусеничной технике, которая является главной на поле боя в плане атакующих действий.
«Поэтому, несомненно, ухудшение погодных условий может повлиять и очень серьезно на ход боевых действий», — подытожил спикер.