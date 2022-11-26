В ВСУ рассказали, как ухудшение погодных условий повлияет на ход боевых действий

26 ноября, 09:18
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Украинские военные (Фото:Getty Images)

Украинские военные (Фото:Getty Images)

Ухудшение погодных условий может существенно притормозить атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, которые являются одними из самых горячих на фронте.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Несомненно, если будут большие дожди, туман и слякоть — это очень сильно притормозит атакующие действия любой стороны, соответственно на Бахмутском и Авдеевском направлении это приостановит атаки россиян», — сказал он.

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По его словам, при ухудшении погоды колесная техника фактически не может ходить по полям и некоторым дорогам.

При этом, если так дальше будет продолжаться, трудно будет и гусеничной технике, которая является главной на поле боя в плане атакующих действий.

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«Поэтому, несомненно, ухудшение погодных условий может повлиять и очень серьезно на ход боевых действий», — подытожил спикер.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Погода Война России против Украины

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