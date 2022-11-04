Тяжелые бои: в ВСУ рассказали, где на фронте сейчас самая сложная ситуация 4 ноября, 10:35 Самая сложная ситуация в районе Угледара (Фото:Генштаб)

В Донецкой области идут тяжелые бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а самая сложная ситуация сейчас в районе Угледара.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, восточный фронт остается эпицентром войны. Российские оккупанты ведут штурмовые агрессивные действия, наносят удары из всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов. ВСУ отвечают ударами из артиллерии и авиации.

Видео дня

Череватый рассказал, что уже несколько дней идут бои возле населенного пункта Павловка в районе Угледара.

«Сложная ситуация. Продолжаются позиционные бои, такая вот война „мобильная“. Наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и по всей линии фронта. Но вот именно там сейчас идет больше всего горячая и интенсивная война», — добавил он.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте. По его данным, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.

По данным Генштаба, войска РФ пытаются блокировать Бахмут Донецкой области с юга и северо-востока, однако украинские силы успешно дают отпор российским атакам.

