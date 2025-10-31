«Кил зона» увеличилась до 20 км. Сырский поручил увеличить количество НРК для эвакуации раненых с поля боя
Сырский провел совещание по эвакуации раненых (Фото: Александр Сырский / Facebook)
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам эвакуации раненых с поля боя и оказания им медицинской помощи. Он отметил, что ситуация осложняется, и это требует оперативных решений для улучшения медицинского обеспечения.
Об этом он сообщил на своем канале в Telegram в пятницу, 31 октября.
Александр Сырский также отметил, что угроза со стороны вражеских беспилотников растет, а «круговая зона» увеличилась до 20 км.
Он отметил, что медицинская эвакуация в условиях современной войны сталкивается с новыми вызовами, на которые нужно быстро и эффективно реагировать. Одним из таких решений стало применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК).
Сырский отдал распоряжение о поставках новых дронов в войска и поддержке развития этой технологии для эвакуации раненых с передовых позиций.
«Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть», — сказал главнокомандующий.
Также на совещании обсудили совершенствование прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых. Сырский поддержал предложение привлечь военные вертолеты, оборудованные необходимой медицинской аппаратурой, для этой цели.
Обсуждались и другие задачи по помощи раненым, улучшению работы медицинских постов и стабилизационных пунктов, а также повышению их безопасности.
В октябре компания Milrem Robotics сообщила, что поставит Украине более 150 более наземных платформ THeMIS в рамках проекта, финансируемого и координируемого Нидерландами.
В марте директор департамента закупок Минобороны Глеб Каневский заявлял, что в 2025 году Министерство обороны Украины планирует поставить на фронт 15 тыс. роботизированных комплексов.
4 февраля Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию Силами обороны наземные роботизированные комплексы Гимли, с помощью которых планируют эвакуировать и перемещать военных, перевозить боеприпасы, имущество и выполнять другие важные задачи.