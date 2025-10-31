«Кил зона» увеличилась до 20 км. Сырский поручил увеличить количество НРК для эвакуации раненых с поля боя

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам эвакуации раненых с поля боя и оказания им медицинской помощи. Он отметил, что ситуация осложняется, и это требует оперативных решений для улучшения медицинского обеспечения.

Об этом он сообщил на своем канале в Telegram в пятницу, 31 октября.

Александр Сырский также отметил, что угроза со стороны вражеских беспилотников растет, а «круговая зона» увеличилась до 20 км.

Он отметил, что медицинская эвакуация в условиях современной войны сталкивается с новыми вызовами, на которые нужно быстро и эффективно реагировать. Одним из таких решений стало применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК).

Сырский отдал распоряжение о поставках новых дронов в войска и поддержке развития этой технологии для эвакуации раненых с передовых позиций.

«Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть», — сказал главнокомандующий.

Также на совещании обсудили совершенствование прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых. Сырский поддержал предложение привлечь военные вертолеты, оборудованные необходимой медицинской аппаратурой, для этой цели.

Обсуждались и другие задачи по помощи раненым, улучшению работы медицинских постов и стабилизационных пунктов, а также повышению их безопасности.

В октябре компания Milrem Robotics сообщила, что поставит Украине более 150 более наземных платформ THeMIS в рамках проекта, финансируемого и координируемого Нидерландами.

В марте директор департамента закупок Минобороны Глеб Каневский заявлял, что в 2025 году Министерство обороны Украины планирует поставить на фронт 15 тыс. роботизированных комплексов.

4 февраля Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию Силами обороны наземные роботизированные комплексы Гимли, с помощью которых планируют эвакуировать и перемещать военных, перевозить боеприпасы, имущество и выполнять другие важные задачи.