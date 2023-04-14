В ВСУ проверяют информацию о том, что в подразделение направили мобилизованного без подготовки 14 апреля, 19:59 Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Командование Сил территориальной обороны ВСУ проверяет информацию из видео, автор которого заявил, что в их подразделение направили мобилизованного без подготовки. Об этом написала заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в пятницу, 14 апреля.

Автор видео также сказал, что мобилизованный — отец пятерых детей. При этом официально ни один ребенок военнослужащего на видео не зарегистрирован и он не числится отцом в свидетельстве о рождении, на него не оформлена опека.



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Замминистра напомнила, что многодетных родителей мобилизуют только с их согласия. Они могут получить отсрочку от мобилизации, если предоставят документы, подтверждающие, что они содержат трех или больше детей до 18 лет.

Маляр рассказала, что после мобилизационного распоряжения военнослужащие ТрО обязательно проходят подготовку в учебных центрах. В зависимости от состояния здоровья бойцы могут также проходить подготовку в батальонах резерва.

Срок специализированной подготовки зависит от специальности, а в часть военнослужащего направляют после того, как он закончит обучение и получит необходимые навыки.

«Все случаи несоблюдения порядка отработки программы подготовки военнослужащих внимательно изучаются Командованием Сил ТрО ВСУ, принимаются меры по их недопущению», — заявила замминистра.

Она напомнила, что получить консультацию по поводу подготовки или сообщить о нарушениях можно на горячую линию Командования Сил ТрО 0 800 507 028.

Также военнослужащий или его родные могут обратиться на горячую линию Минобороны 0 800 500 442. Чтобы ведомство могло оперативно разобраться с проблемой, защитник должен назвать имя и фамилию мобилизованного, номер части, в которую его направили, и территориальный центр комплектации.

Защитник Украины Михаил Чокнадий 13 апреля опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что к ним на Бахмутское направление перебросили бойцов без подготовки, в том числе многодетного отца.

В Минобороны ранее подчеркивали, что мобилизованных не направляют на передовую без подготовки.