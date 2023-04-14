В ВСУ проверяют информацию о том, что в подразделение направили мобилизованного без подготовки

14 апреля, 19:59
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Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Командование Сил территориальной обороны ВСУ проверяет информацию из видео, автор которого заявил, что в их подразделение направили мобилизованного без подготовки. Об этом написала заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в пятницу, 14 апреля.

Автор видео также сказал, что мобилизованный — отец пятерых детей. При этом официально ни один ребенок военнослужащего на видео не зарегистрирован и он не числится отцом в свидетельстве о рождении, на него не оформлена опека.

Видео дня

Замминистра напомнила, что многодетных родителей мобилизуют только с их согласия. Они могут получить отсрочку от мобилизации, если предоставят документы, подтверждающие, что они содержат трех или больше детей до 18 лет.

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Маляр рассказала, что после мобилизационного распоряжения военнослужащие ТрО обязательно проходят подготовку в учебных центрах. В зависимости от состояния здоровья бойцы могут также проходить подготовку в батальонах резерва.

Срок специализированной подготовки зависит от специальности, а в часть военнослужащего направляют после того, как он закончит обучение и получит необходимые навыки.

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«Все случаи несоблюдения порядка отработки программы подготовки военнослужащих внимательно изучаются Командованием Сил ТрО ВСУ, принимаются меры по их недопущению», — заявила замминистра.

Она напомнила, что получить консультацию по поводу подготовки или сообщить о нарушениях можно на горячую линию Командования Сил ТрО 0 800 507 028.

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Также военнослужащий или его родные могут обратиться на горячую линию Минобороны 0 800 500 442. Чтобы ведомство могло оперативно разобраться с проблемой, защитник должен назвать имя и фамилию мобилизованного, номер части, в которую его направили, и территориальный центр комплектации.

Защитник Украины Михаил Чокнадий 13 апреля опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что к ним на Бахмутское направление перебросили бойцов без подготовки, в том числе многодетного отца.

В Минобороны ранее подчеркивали, что мобилизованных не направляют на передовую без подготовки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Территориальная оборона Силы территориальной обороны

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