«Элемент ИПСО». Пригожин заявил, что «побывал» в шахтах Соледара, в ВСУ опровергли 11 января, 11:14 Пригожин заявляет, что «побывал» в шахтах Соледара (Фото:t.me/AFUStratCom)

На фоне тяжелых боев за Соледар создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что «побывал» в соляных шахтах города. В ВСУ опровергли эту информацию.

Во вторник, 10 января в Telegram-канале Пригожина опубликовали его фото якобы в соляных шахтах Соледара.

Однако Стратком ВСУ заявил в Telegram, что Пригожин находился не в Соледарских шахтах.

Видео дня

«Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков», — сказано в сообщении.

В ВСУ заявляли, что Соледар не находится под контролем оккупантов.

Институт изучения войны сообщал, что, несмотря на заявления российских военных пабликов, войска РФ и ЧВК Вагнера еще не захватили Соледар, а также его гипотетическое взятие оккупантами еще не угрожает Бахмуту неизбежным окружением.



Бахмут и Соледар Донецкой области остаются самыми горячими точками фронта.

Оккупационные войска РФ сообщили о захвате Соледара 8 января. В ВСУ опровергли сообщения россиян о якобы оккупации города. 8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в городе сейчас «очень тяжело», но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.

8 января Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Соледар практически разрушен.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте. С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.