«Не до конца понимают ситуацию». В ВСУ ответили на заявление Столтенберга о том, что Бахмут «может пасть» в ближайшие дни 9 марта, 13:39 Украинские военные (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

НАТО не до конца понимает ситуацию, когда говорит, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение «в ближайшие дни», заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в четверг, 9 марта.

«У меня есть опыт общения с экспертами штаб-квартиры НАТО. Последняя война, с которой НАТО более-менее прикасалась — войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему, применению войск и т. д. », — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, в альянсе больше привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям.

«Им до конца трудно понять логику войны здесь. Они чисто прагматично с очень сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы за год военного конфликта наработали гораздо большую стойкость, нестандартность действий, мощь тактических решений. Я думаю, что другим нужно это учить. Думаю, что они уже изучают», — сказал он.

Череватый считает, что к таким заявлениям нужно относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают.

Спикер добавил, что «ярким примером» этого было начало войны, когда считали часы до «падения» Киева.



В среду, 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

По его словам, то, чего россиянам «не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно».

«Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут, в конце концов, может упасть в ближайшие несколько дней», — сказал Столтенберг.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.