«Неаккуратные сварщики». В СтратКоме ВСУ сообщили, что в оккупированном Шахтерске взорвались цистерны 27 октября, 02:02 Пожар в оккупированном Шахтерске (Фото:СтратКом ЗСУ/Telegram)

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщило, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области взорвались цистерны с горючим российских оккупантов.



«В результате неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, находившимися в состоянии алкогольного опьянения произошел взрыв топливных цистерн кацапов, предназначенных для заправки техники всей донецкой группировки войск», — сообщили в СтратКоме ВСУ.

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Очевидцы сообщили, что мощность взрыва была такой сильной, что начали шататься многоэтажные дома.

Вечером 26 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза. Оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.

