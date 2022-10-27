«Неаккуратные сварщики». В СтратКоме ВСУ сообщили, что в оккупированном Шахтерске взорвались цистерны

27 октября, 02:02
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Пожар в оккупированном Шахтерске (Фото:СтратКом ЗСУ/Telegram)

Пожар в оккупированном Шахтерске (Фото:СтратКом ЗСУ/Telegram)

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины сообщило, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области взорвались цистерны с горючим российских оккупантов.

«В результате неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, находившимися в состоянии алкогольного опьянения произошел взрыв топливных цистерн кацапов, предназначенных для заправки техники всей донецкой группировки войск», — сообщили в СтратКоме ВСУ.

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Очевидцы сообщили, что мощность взрыва была такой сильной, что начали шататься многоэтажные дома.

Вечером 26 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза. Оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.

https://www.youtube.com/embed/45B6Q5SUbwg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Шахтерск Война в Украине Война России против Украины

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