Россия скоро установит рекорд Гиннесса по переносу дат «захвата» Бахмута — ВСУ 2 мая, 14:34 Бахмут остается самой горячей точкой (Фото:93rd Mechanized Brigade 'Kholodnyi Yar'/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты скоро установят рекорд Гиннеса по переносу дат, к которым они что-то должны «взять», заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Они скоро установят рекорд Гиннеса по переносу дат, к которым они должны взять что-то. До конца марта должны были взять весь Донбасс, Донецкую и Луганскую области. Первые даты "взятия" Бахмута были еще в июле 2022 года. Следовательно, он до сих пор стоит, поэтому я знаю, что наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью», — сказал он в эфире телемарафона.

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Комментируя ситуацию в Бахмуте, спикер заявил, что украинские военные держат мобильную оборону, продолжаются позиционные бои.

"Там, где у нас появляется возможность, и где мы понимаем, что это обусловлено военной ситуацией и не принесет больших потерь для нас, проводим контратаки. Вынуждаем врага оставить позиции, которые они прежде заняли», — сказал он.

Череватый заявил, что то, что оккупанты не могут прорвать нашу оборону и захватить Бахмут, показывает, что такая тактика оправдана.