Силы обороны прокомментировали заявление РФ о ночной атаке дронов на Крымский мост 2 сентября, 09:37 В Силах обороны объяснили тактику РФ касательно Крымского моста (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Сообщения о новой атаке надводных дронов-камикадзе на мост через Керченский пролив в ночь на субботу, 2 сентября, может быть частью информационной кампании РФ.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Им каким-то образом следует оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры. Подтягивание резервов, пополнение запасов должно происходить именно через этот мост, но оно не работает в том объеме, на который рассчитывают войска. Поэтому, как правило, им необходимо как-то оправдывать и заградительную конструкцию из подтопленных паромов вокруг, и постоянные перекрытия этого моста, и учения, которые они там проводят», — пояснила она в эфире общенационального телемарафона.

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По словам Гуменюк, именно поэтому оккупанты каждый раз придумывают какую-то легенду, чтобы объяснить свое «непонятное для других поведение».

«Они пытаются затоплением плавсредств, паромов, выстроить заграждение, но сами себе противоречат. Если они утверждают, что надежно его защитили, подтопив несколько паромов, сплетенных сетками, и вдруг ночью что-то там прорвалось, пусть лучше перестраивают свою оборону», — добавила она.