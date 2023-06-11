Мощное оружие против Шахедов. ВСУ показали работу чешских пулеметных установок Viktor — фото 11 июня, 11:17 Чешский зенитный комплекс Viktor (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook)

Украинские военные показали фото работы чешских зенитных комплексов Viktor, которые являются простыми в обслуживании и маневренными. Темп стрельбы из этой установки составляет около 600 выстрелов в минуту.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба командования Объединенных Сил ВС Украины в Facebook.

Как рассказал командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев, зенитные комплексы Viktor легко скрыть на огневой позиции, а темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту позволяет надежно поражать воздушные цели на больших расстояниях.



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«В сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это очень мощное оружие против Шахедов», — добавил он.



Отмечается, что главной задачей установок является борьба с ударными беспилотными летательными аппаратами, а также противодействие самолетам и вертолетам на малых высотах. В частности зенитные комплексы можно использовать против легкобронированной техники и полевых укреплений врага.

«По словам командующего в этом году началось оснащение мобильных огневых групп новыми зенитными установками чешского производства. Первые образцы комплексов Viktor уже несут боевое дежурство на севере и демонстрируют отличные результаты по сбиванию дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

Как добавляют военные, комплекс «сделан для людей» и прекрасно справляется со своей задачей.

«В дальнейшем для того, чтобы повысить способности мобильных огневых групп в целом, планируется усилить их средствами радиолокационной разведки», — добавил Наев.

Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook

Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook

Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины/Facebook

В Чехии скоро начнут ремонт украинских танков Т-64. Из соображений безопасности точное количество техники, которая пройдет капитальный ремонт в ближайшие месяцы, не сообщается, однако после ремонта танки отправятся на поле боя.