В ВСУ показали, как уничтожают российские танки в Донецкой области — видео

2 июня, 17:36
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Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

Украинские защитники показали, какая судьба ждет находящихся в Украине российских танкистов.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Видео опубликовал Фонд Повернись живым в Facebook.

«…Совместно с собратьями из 54 бригады, воины К2 уничтожили один из танков врага, которые пришли обстреливать позиции защитников. Остальные танки накивали пятками и все, чего добились — поразили уничтоженные их же артиллерией гражданские дома», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=688090675821780

В Запорожской области воины Азова совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили ангар с техникой российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/9fHkVVrYwtE
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Оккупант Война России против Украины

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