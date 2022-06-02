В ВСУ показали, как уничтожают российские танки в Донецкой области — видео 2 июня, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

Война России против Украины — главные события 2 июня

Видео опубликовал Фонд Повернись живым в Facebook.

«…Совместно с собратьями из 54 бригады, воины К2 уничтожили один из танков врага, которые пришли обстреливать позиции защитников. Остальные танки накивали пятками и все, чего добились — поразили уничтоженные их же артиллерией гражданские дома», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Запорожской области воины Азова совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили ангар с техникой российских оккупантов.

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