Нуждается в уточнении. В ВСУ отреагировали на информацию британской разведки о замедлении наступления оккупантов в Бахмуте 25 марта, 16:30 Украинский военный вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura TPX IMAGES OF THE DAY)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что информация британской разведки о замедлении российского наступления на Бахмутском направлении нуждается в уточнении.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Череватый заявил, что город все еще остается самой горячей точкой фронта.

«Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боестолкновений, еще недавно их было 30-50. Но это требует более детального анализа. Ближайшую неделю это покажет. За эти сутки противник нанес 178 артиллерийских ударов как ствольной артиллерией, так и РСЗО, 5 авиаударов. В районе самого города Бахмут 40 обстрелов и 16 боестолкновений. 182 оккупанта уничтожены, 218 получили ранения. Подведен боевой вертолет МИ-24, танк Т-80, БМП и САУ Гвоздика, — отметил военный.

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По данным британской разведки, наступление России на Бахмут почти остановилось, вероятно, это результат чрезвычайного истощения российских сил, большие потери понесла и Украина во время обороны.

В ведомстве считают, что это свидетельствует о всеобщем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных попыток России провести общее наступление с января 2023 года.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются его наступательные возможности.