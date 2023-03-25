Нуждается в уточнении. В ВСУ отреагировали на информацию британской разведки о замедлении наступления оккупантов в Бахмуте

25 марта, 16:30
Поделиться:
Украинский военный вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura TPX IMAGES OF THE DAY)

Украинский военный вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura TPX IMAGES OF THE DAY)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что информация британской разведки о замедлении российского наступления на Бахмутском направлении нуждается в уточнении.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Череватый заявил, что город все еще остается самой горячей точкой фронта.

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Это другой тип войны. Что происходит с большим наступлением России

«Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боестолкновений, еще недавно их было 30-50. Но это требует более детального анализа. Ближайшую неделю это покажет. За эти сутки противник нанес 178 артиллерийских ударов как ствольной артиллерией, так и РСЗО, 5 авиаударов. В районе самого города Бахмут 40 обстрелов и 16 боестолкновений. 182 оккупанта уничтожены, 218 получили ранения. Подведен боевой вертолет МИ-24, танк Т-80, БМП и САУ Гвоздика, — отметил военный.

Видео дня

По данным британской разведки, наступление России на Бахмут почти остановилось, вероятно, это результат чрезвычайного истощения российских сил, большие потери понесла и Украина во время обороны.

Читайте также:

Новый президент Американского университета в Киеве Дэн Райс помогает американским и украинским военным понять друг друга и обещает сделать Американский университет местом, где растут лидеры новой формации. (Фото:Александр Медведев) Интервью с советником Залужного. Дэн Райс — о том, почему украинское контрнаступление шокирует мир и как после победы обуздать Россию

В ведомстве считают, что это свидетельствует о всеобщем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных попыток России провести общее наступление с января 2023 года.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются его наступательные возможности.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Великобритания Донецкая область Разведка Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X