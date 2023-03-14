В ВСУ поддержали идею создания женского боевого подразделения 14 марта, 16:27 Украинские военнослужащие (Фото:Юридическая служба Вооруженных Сил Украины/Legal via Facebook)

В Вооруженных силах Украины одобрительно отреагировали на идею создать отдельное боевое подразделение, которое будет состоять исключительно из женщин.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря ВСУ Богдана Сеника на запрос hromadske.

«Создание женского боевого подразделения в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях положительно повлияет на развитие ВСУ, обеспечит доступ к должностям женщинам и предоставит возможность и равенство прав по прохождению ими военной службы», — ответили в Вооруженных силах.

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Военнослужащая морской пехоты Ярина Чорногуз предложила создать разведывательный, аэроразведывательный, саперный, снайперский, минометный взвод или артиллерийскую батарею для женщин-военнослужащих. В ВСУ такое предложение назвали «приемлемым после прохождения ими соответствующей профессиональной подготовки».

Чорногуз объясняла, что физическая подготовка женщины отличается от мужской — например, она может бежать медленнее. Кроме того, женщине тяжело попасть в боевую роту. А в одном подразделении женщины могли бы быть на одном уровне.

По состоянию на ноябрь 2022 года в ВСУ проходили службу и работали 59 786 женщин. Из них 41 тысяча — военнослужащие, а 18 тысяч — гражданские работницы: медики и другие специальности. Непосредственно в боевых действиях сейчас принимают участие около 5 тысяч женщин, из них 10% присоединились к терробороне.