«Нас вполне устраивает». В ОК Юг отреагировали на взрыв на Крымском мосту

8 октября, 18:46
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Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что украинских защитников полностью устраивает разрушение Крымского моста.

Об этом она сказала в эфире 24 канала.

«То, что они не смогут использовать очередную транспортную артерию для подтягивания резервов, а в том числе и железнодорожный маршрут, позволяющий очень мощно однократно дотянуть технику, боеприпасы, нас в принципе вполне устраивает», — сказала Гуменюк.

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Она отметила, что наши военные продолжают разрушать планы российских оккупантов по подтягиванию резервов на юг.

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8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту может быть частью борьбы российских силовиков между собой.

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Юг Украины Пожежа Крымский мост Война России против Украины

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