ВСУ контролируют ситуацию под Бахмутом, попытки атак со стороны россиян пресекаются — Череватый

29 ноября, 17:35
Поделиться:
ВСУ продолжают давать отпор россиянам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ продолжают давать отпор россиянам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ контролируют ситуацию под Бахмутом, а попытки россиян продвинуться в этом направлении пресекаются ударами артиллерии.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что украинское командование постоянно видит поле боя и попытки противника сосредоточить свои усилия под Бахмутом.

Видео дня

«Наше командование в режиме постоянного времени видит поле боя и все попытки противника существенно сосредоточить усилия по главному удару и в большинстве случаев это пресекается. Я уверен, что в этот раз будет так же», — говорится в заявлении.

Читайте также:

В ближайшие недели вырастет общий темп операций на фронте в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Снизится температура и замерзнет земля. В ближайшие недели темп военных операций на фронте в Украине ускорится — ISW

Череватый добавил, что огнем артиллерии и, возможно, контратакой враг будет остановлен и значительно продвинуться ему не удастся.

Он также не отрицает, что у россиян есть локальные успехи, однако это позиционная война.

«Бывают локальные успехи у врага. Это позиционная война, но здесь есть несколько вариантов: или потом противник останавливается и накрывается большим огнем и терпит потери. Или, что бывает очень часто, мы отбиваем назад эти позиции», — добавил Череватый.

В период с 27 по 28 ноября российские пропагандисты сообщали о том, что бойцы из ЧВК Вагнера и другие российские силы якобы прорвали оборонительные рубежи ВСУ и проводят зачистки в Курдюмовке (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевке (семь км юго-восточнее) западнее Бахмута), Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), Зеленополье (13 км южнее Бахмута), Подгородном (пять км северо-восточнее Бахмута) и Спорное (30 км северо-восточнее Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

Однако Институт изучения войны накануне заявлял, что визуальных подтверждений проникновения российских войск в указанные населенные пункты, кроме Озеровки, не было.

https://www.youtube.com/watch?v=nl5U3LzFgPI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

14 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал направления, на которых оккупанты активнее всего атакуют.

По словам главнокомандующего, враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. ВСУ держат оборону благодаря стойкости передовых подразделений и боеспособным резервов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X