ВСУ контролируют ситуацию под Бахмутом, попытки атак со стороны россиян пресекаются — Череватый 29 ноября, 17:35 ВСУ продолжают давать отпор россиянам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ контролируют ситуацию под Бахмутом, а попытки россиян продвинуться в этом направлении пресекаются ударами артиллерии.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что украинское командование постоянно видит поле боя и попытки противника сосредоточить свои усилия под Бахмутом.

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«Наше командование в режиме постоянного времени видит поле боя и все попытки противника существенно сосредоточить усилия по главному удару и в большинстве случаев это пресекается. Я уверен, что в этот раз будет так же», — говорится в заявлении.

Череватый добавил, что огнем артиллерии и, возможно, контратакой враг будет остановлен и значительно продвинуться ему не удастся.

Он также не отрицает, что у россиян есть локальные успехи, однако это позиционная война.

«Бывают локальные успехи у врага. Это позиционная война, но здесь есть несколько вариантов: или потом противник останавливается и накрывается большим огнем и терпит потери. Или, что бывает очень часто, мы отбиваем назад эти позиции», — добавил Череватый.

В период с 27 по 28 ноября российские пропагандисты сообщали о том, что бойцы из ЧВК Вагнера и другие российские силы якобы прорвали оборонительные рубежи ВСУ и проводят зачистки в Курдюмовке (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевке (семь км юго-восточнее) западнее Бахмута), Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), Зеленополье (13 км южнее Бахмута), Подгородном (пять км северо-восточнее Бахмута) и Спорное (30 км северо-восточнее Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

Однако Институт изучения войны накануне заявлял, что визуальных подтверждений проникновения российских войск в указанные населенные пункты, кроме Озеровки, не было.

14 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал направления, на которых оккупанты активнее всего атакуют.

По словам главнокомандующего, враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. ВСУ держат оборону благодаря стойкости передовых подразделений и боеспособным резервов.