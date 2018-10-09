09 октября 2018, вторник

В ВСУ опровергли информацию о беспилотнике над арсеналом возле Ични

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Над складами в Ичне беспилотников не было
Фото: Минобороны

Над складами в Ичне беспилотников не было

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины опровергло информацию о том, что беспилотник спровоцировал взрывы на арсенале возле Ични Черниговской области.

По данным украинских военных, возле арсенала накануне взрывов не было замечено ни одного дрона. Очевидцы могли спутать самолеты с беспилотником.

"В течение двух дней, в воздушном пространстве над местом события ни одного БПЛА обнаружено не было. Вблизи арсенала проходят воздушные пути, по которым летают трассовые самолеты, которые при недостаточной видимости могут быть восприняты за беспилотный летательный аппарат", - говорится в заявлении командования.

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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични Черниговской области.

По состоянию на 14.00 очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы.

В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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