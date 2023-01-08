«Информационная операция». В ВСУ отвергли заявление РФ о якобы «возмездии» за Макеевку и 600 погибших военных в Краматорске 8 января, 17:30 Последствия удара российских войск по Краматорску в ночь на 8 января 2023 года. (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Минобороны РФ заявили о якобы гибели 600 украинских защитников в Краматорске, назвав это «операцией возмездия» за уничтожение российских оккупантов в Макеевке. В ВСУ эту информацию отвергли.

В российском ведомстве в воскресенье, 8 января, утверждали, что якобы выяснили, что временные пункты дислокации украинских бойцов находятся в двух общежитиях Краматорска Донецкой области — «в одном более 700 военных, в другом — более 600». Там заявили о «нанесение ракетного удара» по ним.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспільному сказал, что это заявление не соответствует действительности — россияне не могут наносить высокоточные удары. Он назвал его информационной операцией.

«Эта информация настолько же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет», — подчеркнул Череватый.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил о российском ударе по городу в ночь на 8 января. По его словам, повреждены два учебных заведения, восемь многоквартирных домов и гаражи. Пострадавших в результате атаки оккупантов нет.



Журналисты Reuters посетили два общежития, по которым, как утверждают россияне, они якобы нанесли удар. Ни один из них не атаковал ракеты и серьезных повреждений у них нет.



«Не было очевидных признаков того, что там жили солдаты, а также никаких тел или следов крови», — пишет агентство.



Инфографика: NV

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

Российский террорист Игорь Гиркин заявил о уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара. Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных и отметили, что причиной стало якобы массовое использование мобильных телефонов.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что такая версия РФ — смешная. По его словам, оккупанты не смогли втайне разместить свой личный состав.