«Наши подразделения все еще там». В ВСУ опровергли сообщения, что Соледар перешел под контроль РФ 13 января, 16:07 В ВСУ заявляют, что бои в Соледаре продолжаются (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинское военное командование опровергло информацию о том, что Соледар Донецкой области полностью перешел под контроль российских оккупантов.

Об этом со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого сообщает агентство Reuters.

«Наши подразделения находятся там, город не находится под контролем России», — рассказал он, комментируя ситуацию в этом районе.

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В пятницу, 13 января, российская пропаганда снова заявила о «захвате» Соледара, однако украинская сторона настаивает, что это не соответствует действительности и бои продолжаются.

В свою очередь съемочная группа CNN утверждает, что стала свидетелем передвижений ВСУ, которые похожи на «организованное отступление».

«Среди отступающих украинских войск не было ощущения паники», — отмечают журналисты.

