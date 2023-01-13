«Наши подразделения все еще там». В ВСУ опровергли сообщения, что Соледар перешел под контроль РФ

13 января, 16:07
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В ВСУ заявляют, что бои в Соледаре продолжаются (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

В ВСУ заявляют, что бои в Соледаре продолжаются (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинское военное командование опровергло информацию о том, что Соледар Донецкой области полностью перешел под контроль российских оккупантов.

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Об этом со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого сообщает агентство Reuters.

«Наши подразделения находятся там, город не находится под контролем России», — рассказал он, комментируя ситуацию в этом районе.

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В пятницу, 13 января, российская пропаганда снова заявила о «захвате» Соледара, однако украинская сторона настаивает, что это не соответствует действительности и бои продолжаются.

В свою очередь съемочная группа CNN утверждает, что стала свидетелем передвижений ВСУ, которые похожи на «организованное отступление».

«Среди отступающих украинских войск не было ощущения паники», — отмечают журналисты.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Война России против Украины

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