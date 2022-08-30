В ВСУ опровергли сообщение CNN об освобождении Томиной Балки, но есть другие успехи — источник 30 августа, 10:42 На сегодняшний день подтвержден успех ВСУ в селе Правдино (Фото:ВСУ)

Силы обороны продолжают свое продвижение на южном направлении, однако информация об освобождении населенных пунктов Херсонской области, которая сейчас появляется в соцсетях и СМИ, пока противоречива.

Ранее телеканал CNN сообщил, что российских оккупантов удалось выбить из Новодмитриевки, Архангельского, Томиной Балки и Правдино.

В то же время источник НВ в Вооруженных силах Украины, комментируя эту информацию, заявил, что она соответствует действительности лишь отчасти.

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По его словам, на сегодняшний день ВСУ имеют частичный успех в селе Правдино.

При этом информацию об освобождении Томиной Балки и Новодмитровки собеседник опроверг.

Представитель ВСУ объяснил, что противник разместил свои резервы в деревнях Станислав, Широкая Балка и в полях, «поэтому до Томиной Балки еще далеко».

О начале контрнаступления украинской армии на южном направлении стало известно накануне, 29 августа.

В этот же день она сумела прорвать одну из линий обороны ВС РФ.

Кроме того, ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

На фоне этого коллаборанты в Новой Каховче объявили "эвакуацию с рабочих мест", а глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».

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