В ВСУ оценили вероятность переброски российских войск из-под Херсона на восток 12 ноября, 18:04 ВСУ (Фото:acebook.com/okPivden)

Российских оккупантов, которых ВСУ вытеснили с правого берега Херсонской области, могут перебросить на восток. Это грозит динамике боев на этом направлении.



Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он надеется, что россиянам не удастся перебраться на восток, поскольку "коллеги на юге не дадут оккупантам такой возможности".



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"Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него такой возможности не было. Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", - сказал Череватый.

В то же время спикер Восточной группировки не исключает угрозу изменения динамики боевых действий на востоке, если россиянам все же удастся перебросить часть сил из Херсонской области на это направление.



"Конечно это может произойти, если мы не будем ничего делать. История этого полномасштабного вторжения показала, что мы как раз, как правило, были на шаг впереди врага и именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники мы умели победить на поле боя. Киевская, Харьковская и Лиманская операции это четко продемонстрировали", - добавил он.



Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.



Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.



В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.



9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизни российских солдат.



Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.

