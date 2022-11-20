В ВСУ объяснили, почему операция по освобождению Луганской области не будет быстрой

20 ноября, 15:19
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Операция по освобождению Луганской области не будет быстрой, поскольку на этом направлении оккупанты давно укрепились за счет боевиков «ЛНР» и сил, ранее находившихся в Харьковской области.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«У врага там было образование, это так называемое „ЛНР“, которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там корпус „народной милиции ЛНР“. Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была операция Объединенных сил», — объяснил спикер.

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Он отметил, что оккупанты в Луганской области успели подготовиться также в инженерном плане. По его словам, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана (Донецкая область) была переброшена в Луганскую область.

В связи с этим ВСУ на этом направлении не идут в лобовые атаки. Украинские подразделения атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам.

«Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождаем достаточно быстро. Просто для этого нужно время», — подчеркнул Череватый.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ЛНР Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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