В ВСУ объяснили, почему операция по освобождению Луганской области не будет быстрой 20 ноября, 15:19 Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Операция по освобождению Луганской области не будет быстрой, поскольку на этом направлении оккупанты давно укрепились за счет боевиков «ЛНР» и сил, ранее находившихся в Харьковской области.



Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.



«У врага там было образование, это так называемое „ЛНР“, которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там корпус „народной милиции ЛНР“. Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была операция Объединенных сил», — объяснил спикер.

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Он отметил, что оккупанты в Луганской области успели подготовиться также в инженерном плане. По его словам, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана (Донецкая область) была переброшена в Луганскую область.



В связи с этим ВСУ на этом направлении не идут в лобовые атаки. Украинские подразделения атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам.



«Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождаем достаточно быстро. Просто для этого нужно время», — подчеркнул Череватый.