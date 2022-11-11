В ВСУ обратились к российским и белорусским солдатам 11 ноября, 18:14 Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ обратились к военным Беларуси и России с призывом не участвовать в войне против Украины. В качестве альтернативы белорусам предлагают возвращение домой или жилье в военных городках, а россиянам — плен с соблюдением норм международного права.

Соответствующее видеообращение опубликовал Генштаб ВСУ в Facebook.



«Военнослужащие республики Беларусь, если вас заставят принять участие в войне российского диктатора Владимира Путина против народа Украины, и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины: остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разведите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ», — говорится в обращении.



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Украинская сторона гарантирует белорусам возвращение в Беларусь или достойное проживание на территории Украины в специально оборудованных военных городках.

Отмечено, что солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание в соответствии с нормами ВСУ. Для связи с родными им будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках. Их вернут после окончания войны.

В Генштабе также обратились к российским солдатам.

Им ВСУ предлагают сдаваться в плен. При этом гарантируют соблюдение Женевской конвенции и возвращение домой после войны.

« В противном случае вас ждет неминуемая смерть», — добавили в Генштабе.

