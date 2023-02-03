«Есть интересный момент». В ВСУ оценили решение РФ перейти к масштабному наступлению 3 февраля, 18:29 Украинский военный во время учений на границе с Беларусью, 2 февраля (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в интервью Radio NV прокомментировал решение России перейти к масштабному наступлению.

Комментируя аналитику The New York Times о том, что россияне якобы решили перейти к наступлению вдоль почти всей линии фронта до того, как Украина получит западные танки, чтобы заставить украинскую армию обороняться без возможности полноценного контрнаступления, Череватый сказал Radio NV, что «элементы сходства в этом есть».

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«Правда, есть интересный момент: если это замысел россиян — штурмовать до того, как мы получим лучшие подкрепления и технику, [то они] знают, что мы умеем очень хорошо вести оборонительные бои. Операция в Киевской области это четко показала, в Сумской, Харьковской… И в этих боях они теряют невероятное количество [людей], прежде всего потеряли очень много своего обученного персонала. Какая-то логика, наверное, не до конца понятная, но у них такого много, не до конца понятного», — добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Он выразил мнение, что залог победы Украины в том, как быстро украинские военные получат качественное оружие.

«Поэтому я думаю, здесь идет в том числе и информационное нагнетание с их стороны. Отойти они не могут, потому что это будет иметь для них слишком большие политические и геополитические последствия. Я думаю, что они способны на любую авантюру. … Западные партнеры приняли достаточно мощный пакет поддержки. Довооружаться, бить, выбивать их с нашей земли – это для нас единственный выход. Они поставили нас в такое положение, когда у нас нет другого выхода. Это возможно и жесткая ситуация, но когда у тебя безальтернативность, тогда ты действуешь на максимальных мощностях», — сказал Череватый.

Он также отметил, что украинский генералитет «на три головы выше» российского, а воля к победе у украинских военных гораздо мощнее, чем у российских.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться, в частности, с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины.